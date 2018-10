ന്യൂയോര്‍ക്ക്: സിഎന്‍എന്‍ ചാനലിന്റെ ന്യൂയോര്‍ക്ക് ആസ്ഥാനത്ത് ബോംബ് ഭീഷണി. സിഎന്‍എന്‍ ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടൈം വാര്‍ണര്‍ കെട്ടിടത്തില്‍നിന്ന് ആളുകളെ പൂര്‍ണമായും ഒഴിപ്പിച്ചു.

തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം ചാനല്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. തപാലിലെത്തിയ കവറിലാണ് ടൈം വാര്‍ണര്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ സ്‌ഫോടകവസ്തു കണ്ടെത്തിയതെന്ന് വിവിധ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

നേരത്തേ മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഒബാമയ്ക്കും മുന്‍ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഹിലരി ക്ലിന്റണും തപാല്‍ വഴി സ്‌ഫോടകവസ്തു അയച്ചതായും ഇവ കണ്ടെത്തിയതായും സീക്രട്ട് സര്‍വീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒബാമയുടേയും ഹിലരിയുടേയും വീടുകളിലേക്കാണ് അവ അയച്ചിരുന്നത്.

താപാലില്‍ വന്ന പാക്കറ്റുകള്‍ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതുപോലെതന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയപ്പോഴാണ് സ്‌ഫോടകവസ്തു കണ്ടെത്താനായതെന്ന് സീക്രട്ട് സര്‍വീസ് അറിയിച്ചു. ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഡമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി നേതാവ് ജോര്‍ജ് സോറോസിന്റെ വീട്ടില്‍ നിന്നും സമാനമായ രീതിയില്‍ സ്‌ഫോടകവസ്തു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

@NYPD bomb squad command vehicle arrives on scene at @CNN HQ. Hearing that the device was on level C-2, the basement. pic.twitter.com/bs2vkl8tuj

— James Ford (@jamesfordtv) October 24, 2018