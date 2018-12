മോസ്‌കോ: റഷ്യയില്‍ ഭൂഗര്‍ഭഖനിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില്‍ മരിച്ച നിര്‍മാണത്തൊഴിലാളികളുടെ മൃതദേഹം രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കണ്ടെത്തി. ഖനിയിയ്ക്കുള്ളില്‍ പെട്ട ഒമ്പതു തൊഴിലാളികളില്‍ എട്ടുപേരുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു തൊഴിലാളിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

മോസ്‌കോയില്‍ നിന്ന് 1500 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ സൊളിമാസ്‌കിലാണ് ഖനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ശനിയാഴ്ചയാണ് അഗ്നിബാധയുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് തൊഴിലാളികള്‍ ഖനിയില്‍ അകപ്പെട്ടത്. പൊട്ടാഷ് ഉല്‍പാദനകരായ ഉരാല്‍കലിയുടേതാണ് ഖനി.

തീപിടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഖനിയ്ക്കുള്ളില്‍ പുക നിറഞ്ഞത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തടസപ്പെടുത്തി. ഖനിക്കുള്ളിലെ തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നതായി ഇന്റര്‍ഫാക്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

റഷ്യയില്‍ ഖനി അപകടങ്ങള്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി തുടര്‍ക്കഥയാണ്. 2016 ഫെബ്രുവരിയില്‍ കല്‍ക്കരി ഖനിയിലുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ തൊഴിലാളികളും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകരും ഉള്‍പ്പെടെ 36 പേര്‍ മരിച്ചിരുന്നു.

