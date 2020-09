ഹൂസ്റ്റണ്‍: വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ട്രംപിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് നടത്തിയ ബോട്ട് റാലിക്കിടെ അപകടം. പരേഡിനിടെ നിരവധി ബോട്ടുകള്‍ തടാകത്തില്‍ മുങ്ങിപ്പോയതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

പ്രദേശിക സമയം ശനിയാഴ്ച 12.15 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. വെള്ളത്തില്‍ വീണ നിരവധി പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി ട്രാവിസ് ലേക്ക് എമര്‍ജന്‍സി മെഡിക്കല്‍ സര്‍വീസ് വക്താവ് ക്രിസ്റ്റീന സ്റ്റെഡ്മാന്‍ വ്യക്തമാക്കി. എത്ര ആളുകള്‍ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തുവെന്ന് കൃത്യമായി കണക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ട്രംപ് അനുകൂല പ്രകടനവുമായി നിരവധി ബോട്ടുകള്‍ തടാകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. എല്ലാ ബോട്ടുകളും ഒരുമിച്ച് ചലിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ ഉണ്ടായ വലിയ തിരകളാണ് അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക സൂചന. ബോട്ട് ശക്തമായി ഇളകി മുങ്ങാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ തടാകത്തിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു. ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ആളപായമില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Everything really is bigger in Texas! Take a look at the hundreds of boats gathered on Lake Travis right now for a boat parade honoring President @realDonaldTrump! Senate District 24 supports our President! #TrumpBoatParade #txlege pic.twitter.com/zvZHT8EjtO