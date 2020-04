ന്യൂയോർക്ക്: കോവിഡ് രോഗികളിൽ രക്തത്തിന് കട്ടി കൂടാനും രക്തം കട്ടപിടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ. വൈറസ് വ്യാപനം ഗുരുതരമായ ന്യൂയോർക്കിലെ മൗണ്ട് സീനായ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരാണ് ഈ അഭിപ്രായം പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട കോവിഡ് രോഗികളിൽ ചിലരുടെ അവസ്ഥകൾ നിരീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയത്.

രക്തത്തിന്റെ കട്ടി കൂടുക, വിവിധ അവയവങ്ങളിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ചില കോവിഡ് രോഗികളിൽ കാണപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നത് രോഗികളിൽ മസ്തിഷ്കാഘാതത്തിന് കാരണമാകാമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

മൗണ്ട് സീനായ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കൊറോണ രോഗികളിൽ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായവരിൽ പകുതിയും യുവാക്കളായിരുന്നുവെന്നും ന്യൂറോ സർജനായ ഡോ.ജെ. മോക്കൊ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോവിഡ് വെറുമൊരു ശ്വാസകോശ രോഗമാണെന്ന് മാത്രം കരുതരുതെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ രക്തം കട്ടിയാവുകയോ കട്ട പിടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്ന ഇതിനുള്ള മരുന്നുകൾ നൽകുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ രോഗാവസ്ഥ ഗുരുതരമാകുന്നത് തടയാൻ സാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

മാർച്ച് മധ്യത്തിൽ ഈ ആശുപത്രിയിൽ സ്ട്രോക്ക് വന്ന 32 പേരെയാണ് മൂന്നാഴ്ചക്കിടെ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വന്നത്. തലച്ചോറിലെ ഞരമ്പുകളിൽ വലിയ ബ്ലോക്കുകളാണ് ഇവരിൽ ഉണ്ടായത്. ഇവരിൽ അഞ്ചുപേർ 49 വയസിന് താഴെയുള്ള സ്ട്രോക്ക് വരാൻ സാധ്യത കുറവുള്ളവരായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സ്ട്രോക്ക് വന്ന പകുതിയോളം ആളുകളിലും കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ചില കോവിഡ് രോഗികളിൽ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് രക്തം സുഗമമായി സഞ്ചരിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഓരോതവണ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലെത്തിയിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് രക്തത്തിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേർന്നില്ല. സമാനമായ സാഹചര്യം ചിലരിൽ വൃക്കയിലാണ് കണ്ടത്. ഇവിടെയെല്ലാം രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതാണ് കാരണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്.

ദീർഘകാലം വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടെ ചലനമറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ കോവിഡ്-19 ബാധിച്ചവരിൽ ഇത് വളരെ നേരത്തെയുണ്ടാകുന്നു. വെറസ് ബാധ ഏറ്റവും അധികമായ ചൈനയിലും സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നുവെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്.

