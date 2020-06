വാഷിങ്ടണ്‍: പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനോടുള്ള പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി വൈറ്റ് ഹൗസിന് മുന്‍വശത്തെ തെരുവിന് 'ബ്ലാക്ക് ലിവ്‌സ് മാറ്റര്‍ പ്ലാസ' എന്ന് വാഷിങ്ടണ്‍ ഡിസി മേയര്‍ മ്യൂറിയല്‍ ബൗസര്‍ പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യവകാശ പ്രസ്ഥാനമാണ് ബ്ലാക്ക് ലിവ്‌സ് മാറ്റര്‍ (Black Lives Matter).

മഞ്ഞ പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് വലിയ അക്ഷരങ്ങളില്‍ വൈറ്റ്ഹൗസിലേക്കെത്തുന്ന റോഡില്‍ ബ്ലാക്ക് ലിവ്‌സ് മാറ്റര്‍ എന്നെഴുതിക്കുക കൂടാതെ വാഷിങ്ടണില്‍ നിന്ന് ഫെഡറല്‍ സൈനികരെ നീക്കണമെന്നും ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനോട് ബൗസര്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വാരാന്ത്യത്തില്‍ ഡിസിയില്‍ നിരവധി പ്രതിഷേധപ്രകടനങ്ങള്‍ അരങ്ങേറുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്ത തെരുവ് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള ഇടമായിരിക്കുമെന്ന് ബൗസര്‍ സൂചിപ്പിച്ചു.

ട്രംപിനോടുള്ള പരസ്യപ്രതിഷേധ പ്രതികരണമാണ് ബൗസറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കറുത്ത വര്‍ഗക്കാരനായ ജോര്‍ജ് ഫ്‌ളോയിഡിന്റെ കൊലപാതകത്തില്‍ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് മേയര്‍ ബൗസര്‍ ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് മേയറുടെ ഉദ്യോഗവൃന്ദത്തിലെ പ്രധാനിയായ ജോണ്‍ ഫാല്‍സിഷിയോ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധപ്രകടനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ 16-ാം സ്ട്രീറ്റിന്റെ ഭാഗം പുനര്‍നാമകരണം നടത്തിയതായി ബൗസര്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b

We turned on the night light for him so he dreams about #BlackLivesMatter Plaza pic.twitter.com/1hrKnfaE4h