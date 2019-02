നെയ്‌റോബി: കെനിയന്‍ വനാന്തരങ്ങളില്‍ കരിമ്പുലിയെ കണ്ടെത്തിയ സന്തോഷത്തിലാണ് വന്യജീവി ഗവേഷകര്‍. നൂറ് കൊല്ലത്തെ കാലയളവില്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ വനാന്തര്‍മേഖലയിലോ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലോ കരിമ്പുലി ഇതു വരെ മനുഷ്യന്റെ കാഴ്ചയില്‍ പെട്ടിട്ടില്ല എന്നത് കൗതുകകരമായ വസ്തുതയാണ്.

Image Courtesy: Will Burrard Lucas

വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ജൈവശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ വില്‍ ബുറാര്‍ദ് ലൂകസ് ആണ് കരിമ്പുലിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ തന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ പുറത്തു വിട്ടത്. വനപ്രദേശത്തെ മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താന്‍ വില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഈ വിദ്വാന്‍ വന്നു പെട്ടത്. ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താനായി വില്ലും കൂട്ടരും പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.

1909 ന് ശേഷം കെനിയയില്‍ ആദ്യമായാണ് കരിമ്പുലിയെ കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെനിയയിലെ ലൈകിപിയ വൈല്‍ഡര്‍നസ് ക്യാംപില്‍ ജനുവരി മുതല്‍ തങ്ങുകയാണ് വില്‍. ഈ പ്രദേശത്തെ വന്യജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താനാണ് വില്‍ ഇവിടെ തങ്ങിയത്. ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കരിമ്പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

Image Courtesy: Will Burrard Lucas

സാധാരണ പുലികളുടെ വര്‍ഗത്തില്‍ പെടുന്നവയാണ് കരിമ്പുലികളും. ശരീരത്തില്‍ പുള്ളികള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കറുപ്പുനിറം അധികമായിത്തീരുമ്പോഴാണ് കരിമ്പുലിയാവുന്നത്. ഏഷ്യന്‍ കാടുകളിലാണ് സാധാരണയായി കരിമ്പുലികള്‍ കാണപ്പെടുന്നത്. ആഫ്രിക്കന്‍ വനങ്ങളില്‍ കരിമ്പുലിയെ കണ്ടെത്തിയത് അപ്രതീക്ഷിതവും ആശ്ചര്യജനകവുമായി.

Content Highlights: Black leopard spotted in Kenya for first time in 100 years, Will Burrard-Lucas