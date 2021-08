അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ പിടിച്ചടക്കി വീണ്ടും ഭീതി പടര്‍ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭീകര സംഘടനയായ താലിബാന്‍. യന്ത്രത്തോക്കുകളും യുദ്ധവാഹനങ്ങളും വിമാനങ്ങളുമടക്കം ഏതുനിമിഷവും ഒരു പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറാണ് താലിബാന്‍.

താലിബാന്‍ ഭീകരര്‍ കാണ്ഡഹാര്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെ റണ്‍വേയിലൂടെ ബ്ലാക്ക് ഹോക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ ഓടിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ അടുത്തിടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ബ്ലാക്ക് ഹോക്ക് പറത്തുന്ന ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല ഇതെങ്കിലും ഈ ദൃശ്യം ലോകത്തിന് നല്‍കിയ സന്ദേശം ചെറുതായിരുന്നില്ല. തകര്‍ന്ന ട്രക്കുകളില്‍ കലാഷ്‌നിക്കോവുമേന്തി നില്‍ക്കുന്ന പോരാളികളല്ല ഇനി താലിബാന്‍ എന്നതായിരുന്നു ആ സന്ദേശം. എന്നാല്‍ വിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും പറത്താന്‍ പരിശീലനം ലഭിച്ചവര്‍ താലിബാന്‍ സംഘത്തില്‍ ഇല്ലെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന വാര്‍ത്തകള്‍. ഇതിനിടെയാണ് യുഎസിന്റെ അത്യാധുനിക ഹെലികോപ്റ്റര്‍ താലിബാന്‍ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ഓടിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവന്നത്. ആരാണ് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തതയില്ല.

അതിലുപരി നീണ്ടതാടിയും സര്‍വാര്‍ കമ്മീസും ധരിച്ച് തുരുമ്പെടുത്ത ആയുധങ്ങളുമായി വേഷത്തില്‍ നിന്ന് തന്നെ എളുപ്പത്തില്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിച്ചിരുന്ന താലിബാന്‍ പോരാളികളില്‍ നിന്ന് അവര്‍ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ബ്ലാക്ക് ഹോക്ക് മുതല്‍ ഹംവീസ് അടക്കം താലിബാന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം.

It's no secret that the Taliban seized a major haul of US military-supplied gear when it took over Afghanistan earlier this month.



