ന്യൂയോര്‍ക്ക്: അമേരിക്കന്‍ ഗായിക അരിയാന ഗ്രാന്‍ഡെയെ പൊതുവേദിയില്‍ അപമാനിച്ച പെന്തക്കോസ്ത് ബിഷപ്പ് ചാള്‍സ് എച്ച്.എല്‍ മാപ്പുപറഞ്ഞു. അമേരിക്കന്‍ സംഗീതജ്ഞ അര്‍തെ ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്റെ മരണനാന്തര ചടങ്ങിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം.

മരണാനന്തര ചടങ്ങിന് കാര്‍മ്മികത്വം വഹിക്കാനെത്തിയ ചാള്‍സ് എച്ച്.എല്‍ ചടങ്ങിനിടെ ഗാനം ആലപിച്ച അരിയാന ഗ്രാന്‍ഡെയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മാറിടത്തില്‍ സ്പര്‍ശിക്കുകയായിരുന്നു. ബിഷപ്പിന്റെ പെരുമാറ്റത്തില്‍ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ച അരിയാനയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ സംഭവം വിവാദമായി. ഇതോടെ ബിഷപ്പ് മാപ്പപേക്ഷയുമായി എത്തി.

The fact that a woman was disrespected multiple times on live television by men who are in positions of power blows my mind. Just imagine what happens behind closed doors. This was totally inappropriate, a short dress is NOT an invitation. #RespectAriana pic.twitter.com/YkJmmEpgL9