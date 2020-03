വാഷിങ്ടണ്‍: കൊറോണവൈറസ് ലോക വ്യാപകമായി പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ അച്ചടക്കം പാലിക്കുകയും മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും വേണമെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകന്‍ ബില്‍ ഗേറ്റ്‌സ്.

വൈറസ് ബാധ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി രാജ്യങ്ങള്‍ അടച്ചുപൂട്ടല്‍ നടപടികളും കൃത്യമായ പരിശോധനകളും നടത്തി വരുമ്പോള്‍ സാമ്പത്തികമായി കുറച്ച് പിന്നോട്ട് പോകും. എന്നാല്‍ അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ ആറു മുതല്‍ 10 ആഴ്ചകള്‍ക്കൊണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് സാധാരണ നിലയിലേക്കെത്താനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വലിയ രീതിയില്‍ ആ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് കുറയ്ക്കാനുമാകും.

കൃത്യമായ പരിശോധനയും സമൂഹിക സമ്പര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

'നിലവിലെ ഘട്ടത്തില്‍ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍ ധാരാളം കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2-3 ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ വൈറസ് പടരുന്നത് തടഞ്ഞേ മതിയാകൂ.

എല്ലാ സാമ്പത്തിക നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാന്‍ വിഷമിക്കുന്നു, എന്നാല്‍ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതും ആശുപത്രി ശേഷി വളരെ കുറവുള്ളതുമായ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ അതിലും മോശമായി ഇത് ബാധിക്കും' ഗേറ്റ്‌സ് പറഞ്ഞു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി 10 കോടി ഡോളര്‍ തന്റെ ഫൗണ്ടേഷന്‍ നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

