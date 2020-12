വാഷിങ്ടണ്‍: 100 ദിവസം നിര്‍ബന്ധമായും മാസ്‌ക് ധരിക്കാന്‍ അമേരിക്കന്‍ ജനതയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരിക്കും താൻ അധികാരമേറ്റെടുത്താൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന നടപടിയെന്ന് നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍. ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളിലും ആഭ്യന്തര പൊതുഗതാഗതസംവിധാനങ്ങളിലും മുഖാവരണം നിര്‍ബന്ധമാക്കുമെന്നും ബൈഡന്‍ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് വിഷയത്തില്‍ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപില്‍ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും തന്റെ സമീപനമെന്ന് ബൈഡന്‍ സൂചന നല്‍കി.

'എല്ലാ കാലത്തേക്കുമല്ല വെറും 100 ദിവസത്തേക്ക് മാസ്‌ക് ധരിച്ചാല്‍ മതി. വ്യക്തമായ മാറ്റം നമുക്ക് കാണാനാകും'.സിഎന്‍എന്നിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ബൈഡന്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം വര്‍ധിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ബൈഡന്‍ സൂചിപ്പിച്ചു. കോവിഡ് വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ വന്ന പിഴവാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ട്രംപിന് തിരിച്ചടിയായത്.

ഡോക്ടര്‍ അന്തോണി ഫോസിയോട് ഇന്‍ഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് എക്‌സ്‌പെര്‍ട്ടായി തുടരാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടര്‍ അന്തോണി ഫോസിയ്ക്ക് ആരോഗ്യമേഖല സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ പ്രസിഡന്റിനെ നേരിട്ട് ധരിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തില്‍ ഭരണരംഗത്ത് കൂടുതല്‍ അധികാരം നല്‍കുമെന്നും ബൈഡന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോവിഡ് വാക്‌സിന്റെ കാര്യത്തില്‍ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലെ തന്റെ മൂന്ന് മുന്‍ഗാമികളെ- ബില്‍ ക്ലിന്റന്‍, ജോര്‍ജ് ബുഷ്, ബരാക് ഒബാമ- പിന്തുടരുമെന്നും ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു. വാക്‌സിന്‍ ഫലപ്രദമാണെന്ന കാര്യത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടതായും അവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി വാക്‌സിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും പ്രസിഡന്റിന്റെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും ബൈഡന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

