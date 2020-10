വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അയോഗ്യനായ വ്യക്തിയാണ് തന്റെ എതിര്‍സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോ ബൈഡനെന്ന് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. നവംബര്‍ മൂന്നിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തികച്ചും ലളിതമാണെന്നും ബൈഡന്‍ ജയിച്ചാല്‍ അത് ചൈനയുടെ വിജയവും തനിക്കാണ് ജയമെങ്കില്‍ അത് അമേരിക്കയുടെ വിജയവുമായിരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ആവേശഭരിതമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏറ്റവും അയോഗ്യനായ എതിര്‍സ്ഥാനാര്‍ഥിയോടാണ് താന്‍ മത്സരിക്കുന്നതെന്നും ഇത്തരത്തിലൊരു വ്യക്തിയോട് പരാജയപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് തനിക്കൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാനാവില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ബൈഡന്‍ യോഗ്യനായിരുന്നുവെങ്കില്‍ താനിത്രയും സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാവേണ്ട ആവശ്യകത വരില്ലായിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. വിവേകമതികളായ ജനങ്ങളുള്ള മണ്ഡലങ്ങളില്‍ താനാണിപ്പോള്‍ മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.

ബൈഡന്‍ തികച്ചും അഴിമതിക്കാരനായ രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തകനാണെന്നും വളരെക്കാലമായി അത്തരത്തിലാണ് ബൈഡന്റെ പ്രവര്‍ത്തനമെന്നത് ഏവര്‍ക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. അമേരിക്കക്കാരുടെ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ചൈനയ്ക്ക് തട്ടിയെടുക്കാന്‍ ബൈഡന്‍ അവസരമൊരുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബൈഡന്റെ മകന്‍ ഹണ്ടര്‍ ചൈനയിലെ വന്‍കിട കമ്പനിയുമായി വ്യാപാരക്കരാറുണ്ടാക്കിയതെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ദേശീയസുരക്ഷ മുന്‍നിര്‍ത്തിയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിതെന്നും അമേരിക്ക കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നതിനിടെ ബൈഡന്‍ കൂടുതല്‍ സമ്പന്നനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച നോര്‍ത്ത് കരോലിനയില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയ്ക്കിടെയായിരുന്നു ബൈഡനെതിരെയുള്ള ട്രംപിന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍.

