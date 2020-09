ബെയ്‌റൂട്ട്: ലബനന്‍ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്‌റൂട്ടിലെ തുറമുഖത്ത് വന്‍ തീപിടിത്തം. ഒരു മാസം മുമ്പ് 200-ഓളം പേരുടെ ജീവന്‍ കവര്‍ന്ന ഉഗ്രസ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ നടന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. തീ ആളിക്കത്തുന്നതിന്റേയും ആകാശത്തേക്ക് കറുത്ത പുക ഉയരുന്നതിന്റേയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആളുകള്‍ ഓടിരക്ഷപ്പെടുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

ബെയ്‌റൂട്ട് തുറമുഖത്തിന്റെ ഫ്രീസോണിലുള്ള എണ്ണയുടേയും ടയറുകളുടേയും ഗോഡൗണിന് തീപിടിച്ചെന്നാണ് ലെബനന്‍ സൈനിക വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചത്. ഹെലികോപ്റ്റര്‍ അടക്കം ഉപയോഗിച്ച് തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടന്നുവരികയാണെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചു. സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സമീപവാസികളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ നടക്കുകയാണെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

