ന്യൂഡൽഹി : പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിന്‍പിങും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ചെന്നൈയില്‍ നടക്കാനിരിക്കെ കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി ചൈന. കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ മുന്നോട്ടുള്ള വഴി എന്ന നിലയില്‍ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും ചര്‍ച്ച നടത്തണമെന്ന് ചൈന ആഹ്വാനം ചെയ്തു. രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ജിന്‍പിങ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തുക.

മോദി-ഷീ ജിന്‍പിങ് രണ്ടാമത് അനൗദ്യോഗിക ഉച്ചകോടിയാണ് ചെന്നൈയില്‍ നടക്കുക. 2018 ഏപ്രിലില്‍ ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍ വെച്ചാണ് മോദി-ഷീ ജിന്‍പിങ് ഒന്നാമത് അനൗദ്യോഗിക ഉച്ചകോടി നടന്നത്.

ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധത്തെ പ്രശംസിച്ച ചൈന രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ പല മേഖലകളിലും സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുകയും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതായും വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയും ചൈനയും അന്യേന്യം പ്രധാനപ്പെട്ട അയല്‍രാജ്യങ്ങളാണ് . രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും വളര്‍ന്നുവരുന്ന പ്രധാന വിപണികളുമാണ്. വുഹാന്‍ ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധം ഏറെ മുന്നേറിയതായും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഗെങ് ഷുവാങ് പറഞ്ഞു.

കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ ചൈനയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാണ്. പരസ്പര വിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി കശ്മീര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള തര്‍ക്ക വിഷയങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും ചര്‍ച്ച നടത്തി പരിഹരിക്കണം. - ഗെങ് ഷുവാങ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഷീ ജിന്‍പിങ്-നരേന്ദ്ര മോദി കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചൈന നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ തന്റെ ചൈന സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടിയാണ് ചൈന നിലപാട് മയപ്പെടുത്തിയതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ ചൈനീസ് നേതൃത്വവുമായി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ കശ്മീര്‍ വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

നേരത്തെ വിഷയത്തില്‍ പാകിസ്താന് അനുകൂലമായ നിലപാടായിരുന്നു ചൈന സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. കശ്മീരിലെ ഇന്ത്യന്‍ നടപടിയില്‍ ചൈന ആശങ്ക ഉന്നയിക്കുകയും പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ നടപടിയാണെന്നും ചൈന പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു.

