പാരീസ്: ചുമരില്‍ ഒട്ടിച്ചുവെച്ച ഒരു വാഴപ്പഴത്തിന് വില 1,20,000 ഡോളര്‍(ഏകദേശം 85 ലക്ഷം രൂപ). കേട്ടിട്ട് ഞെട്ടിയോ? പക്ഷേ, സംഭവം സത്യമാണ്. മിയാമി ബീച്ചിലെ ആര്‍ട്ട് ബേസലിലാണ് ഈ 'വാഴപ്പഴം' വില്‍പ്പനയ്ക്ക് വെച്ചത്. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം ഇത് വിറ്റുപോവുകയും ചെയ്തു.

മൗരീസിയോ കാറ്റെലന്‍ എന്ന കലാകാരന്‍ തയ്യാറാക്കിയ വാഴപ്പഴത്തിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റലേഷനാണ്‌ ഇത്രയധികം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റുപ്പോയത്. കൊമേഡിയന്‍ എന്ന പേരില്‍ അവതരിപ്പിച്ച ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‌ ഏകദേശം 85 ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് വിലയിട്ടിരുന്നത്. പെറോട്ടിന്‍ ഗ്യാലറി മൂന്ന് എഡിഷനുകളിലായി അവതരിപ്പിച്ച കൊമേഡിയന്‍ ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്റെ രണ്ട് എഡിഷനുകളും വിറ്റുപോയി.

മിയാമിയിലെ ഒരു ചുമരില്‍ ഒരു വാഴപ്പഴം ടേപ്പ് കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചുവെച്ചതായിരുന്നു ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍. ലോകവ്യവസായത്തിന്റെ അടയാളമായി ദ്വയാര്‍ഥപ്രയോഗത്തിലാണ് വാഴപ്പഴം അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും നര്‍മ്മത്തിലൂടെ ആശയം കൈമാറാന്‍ ഏറ്റവും നല്ല ഉപായമാണ് വാഴപ്പഴമെന്നുമായിരുന്നു പെറോട്ടിന്‍ ഗ്യാലറി ഉടമ ഇമ്മാനുവല്‍ പെറോട്ടിന്റെ പ്രതികരണം. ഒരു വസ്തുവിന്റെ മൂല്യം നമ്മള്‍ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു ദര്‍ശനം കൂടിയാണ് ഈ ഇന്‍സ്റ്റലേഷനെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മൗരിസോ കാറ്റെലന്റെ പല ഇന്‍സ്റ്റലേഷനുകളും നേരത്തെയും ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചിരുന്നു. ബ്രിട്ടനിലെ ബ്ലെന്‍ഹേം കൊട്ടാരത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വര്‍ണ കക്കൂസ് എന്ന ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ ഈ വര്‍ഷമാദ്യം മോഷണം പോയത് വാര്‍ത്തകളിലിടം നേടിയിരുന്നു.

