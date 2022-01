കാബൂൾ: താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്താൻറെ നിയന്ത്രണമേറ്റതിനുപിന്നാലെയുണ്ടായ കൂട്ടപ്പലായനത്തിലെ തിക്കിലും തിരക്കിലും അഫ്ഗാൻ സ്വദേശികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടുമാസംപ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടുകാരുടെ കൈകളിലേക്ക്.

2020 ഓഗസ്റ്റ്‌ 19-നായിരുന്നു സംഭവം. യു.എസ്. നയതന്ത്രകാര്യാലയത്തിലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മിർസ അലി അഹമ്മദിയും ഭാര്യ സുരയ്യയും സൊഹൈൽ അഹമ്മദി എന്ന തങ്ങളുടെ ഒാമനയെ കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിനുമുന്നിലുള്ള മുള്ളുവേലിക്കുമുകളിലൂടെ യു.എസ്. സൈനികർക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെടാതെ സൊഹൈലിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നു ആ അച്ഛനും അമ്മയും ശ്രമിച്ചത്.

എന്നാൽ, വിമാനത്താവളത്തിനകത്തെത്തിയ ഇവർക്ക് സൊഹൈലിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല. അവനുവേണ്ടി അവർ ഒരുപാട് തിരഞ്ഞു. കാര്യമുണ്ടായില്ല. തുടർന്ന് മിർസയും സുരയ്യയും നാലുസഹോദരങ്ങളുമടങ്ങുന്ന കുടുംബം രക്ഷാവിമാനത്തിൽ യു.എസിലേക്കുപറന്നു.

