തെഹ്റാൻ: അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കോവിഡ് വാക്സിനുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തൊള്ള ഖൊമേനി. ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെ പറഞ്ഞു.

അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വാക്സിനുകൾ 'വിലക്കപ്പെട്ടവ'യാണെന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും കോവിഡ് വ്യാപനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഖൊമേനി പറഞ്ഞു. 'ഞാൻ അവരെ ഒട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അവർ അവരുടെ വാക്സിൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പരീക്ഷിക്കുകയായിരിക്കും. ഫ്രാൻസിനെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് ഒട്ടും ശുഭപ്രതീക്ഷയില്ല', അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ സുരക്ഷിതമായ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് വാക്സിൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് എതിരല്ലെന്നും ഖൊമേനി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഇറാന്റെ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയുമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാനിലെ ഒരുവിഭാഗം നേരത്തെ മുതൽ അമേരിക്കയിൽനിന്നുള്ള വാക്സിൻ ഇറക്കുമതിയെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഒരു വാക്സിനും ഇറാനിൽ വിതരണം ചെയ്യരുതെന്ന് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് ഡിസംബറിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

