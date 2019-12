പുതുവര്‍ഷാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടാന്‍ മഞ്ഞില്ലാത്തതിനാല്‍ കൃത്രിമമഞ്ഞെത്തിച്ച് ആഘോഷിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് മോസ്‌കോ നഗരം. 1886 ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വേനല്‍ക്കാലത്തിലൂടെയാണ് ഇത്തവണ മോസ്‌കോ കടന്നു പോകുന്നത്. അതിനാലാണ് പുതുവര്‍ഷാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നഗരത്തില്‍ പലയിടങ്ങളിലും കൃത്രിമ മഞ്ഞ് നിക്ഷേപിച്ചത്. എന്നാല്‍ കടുത്ത ചൂടായതിനാല്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ കൊണ്ടിട്ട മഞ്ഞെല്ലാം ഉരുകിപ്പോയി

ഇത്തരത്തില്‍ കൃത്രിമ മഞ്ഞ് കൊണ്ടിടുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ നിരവധി പേരാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

1886ന് ശേഷം ഏറ്റവും കടുത്ത ചൂടാണ് മോസ്‌കോ അനുഭവിക്കുന്നത്. പുതുവര്‍ഷാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്രിമ മഞ്ഞിന്റെ ആവശ്യം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് ശീലിച്ചേ മതിയാവൂ എന്നാണ് ഒരു മോസ്‌കോ നിവാസി സമൂഹ മാധ്യമത്തില്‍ കുറിച്ചത്.

No snow in Moscow this winter; no white New Year. Locals tell me their heavy parkas and furry boots are yet to be taken out. Here: a sunny Saint Basil’s Cathedral. pic.twitter.com/HucmnyTuvY — Ananya Bhattacharya (@ananya116) December 31, 2019

സാധാരണ ഡിസംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ മോസ്‌കോയില്‍ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടാവാറുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ കടുത്ത ചൂടാണ് പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കുന്നത്. ഈ സമയങ്ങളില്‍ ചെടികള്‍ പൂത്തതും ഇവിടങ്ങളിലെ ഈ സമയങ്ങളിലെ അപൂര്‍വ്വ കാഴ്ചയാണ്.

Moscow is experiencing its warmest winter since 1886. Fake snow needed for new year's celebration. Get used to this. pic.twitter.com/kn9M2xrhPw — The Real Chuck Stoops (@StoopsThe) December 29, 2019

Cold thaw.... Moscow has had to bring in fake snow pic.twitter.com/WlXXkjjIMx — The Sun (@TheSun) December 30, 2019

content highlights: authorities in Moscow dumped artificial snow in several parts of the city