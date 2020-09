വിയന്ന: ശരീരത്തിൽ വെയിലടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഗംഭീരമെന്ന് പറയാന്‍ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ, എന്നാല്‍ ജോസഫ് കൊയേബറി എന്ന ഓസ്ട്രിയക്കാരന്‍ പറഞ്ഞു, രണ്ടര മണിക്കൂര്‍ നേരം ഐസ് ക്യൂബുകള്‍ക്കിടയില്‍ ചെലവഴിച്ച ശേഷമാണെന്ന് മാത്രം.

ഗ്ലാസ് പെട്ടിയ്ക്കുള്ളില്‍ നിറച്ച ഐസ് കട്ടകള്‍ക്കിടയില്‍ ജോസഫ് കൃത്യമായി ചെലവഴിച്ചത് രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ 30 മിനിറ്റ് 57 സെക്കന്‍ഡ് സമയമാണ്. ജോസഫിന്റെ തോളൊപ്പം വരെയെത്താന്‍ 200 കിലോഗ്രം ഐസാണ് വേണ്ടി വന്നത്. വെറുമൊരു നീന്തല്‍കുപ്പായം മാത്രം ധരിച്ച് ജോസഫ് ഈ പണിയെടുത്തത് ഐസുകള്‍ക്കിടയില്‍ ഏറ്റവുമധികം സമയം നിന്നതിന് തന്റെ തന്നെ പേരിലുള്ള ലോക റിക്കോഡ് ഭേദിക്കാനാണ്.

2019 ലാണ് ജോസഫ് രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ നേരം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള റെക്കോഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. അതൊന്ന് തിരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും ഐസിനുള്ളില്‍ ചെലവിട്ടത്. തണുത്തു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ സ്വാഭാവികമായും മരവിപ്പിനൊപ്പം വേദനയും അനുഭവപ്പെടും. എന്നാല്‍ ആ വേദന മറി കടക്കാന്‍ നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാലോച്ചിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ജോസഫ് പറയുന്നു.

ജോസഫ് റെക്കോഡ് തിരുത്തുന്നതിന് സാക്ഷിയാവാന്‍ മെല്‍ക്കിലെ ടൗണ്‍ സ്‌ക്വയറില്‍ ചെറിയ ജനക്കൂട്ടമെത്തിയിരുന്നു. അവസാനം പെട്ടിക്കുള്ളിലെ ഐസില്‍ നിന്ന് ജോസഫിനെ സഹായികള്‍ പുറത്തെടുത്തു. അടുത്ത കൊല്ലം വീണ്ടും ഒരിക്കല്‍ കൂടി സ്വന്തം റെക്കോഡ് ഭേഭിക്കണമെന്നാണ് ജോസഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പമുള്ളവര്‍ പറഞ്ഞു. ലോസ് ആഞ്ജിലിസിലായിരിക്കും അത് നടക്കുക.

