കാബൂള്‍: അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ താലിബാന്‍ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചതോടെ എരിഞ്ഞടങ്ങിയത് അഫ്ഗാന്‍ ജനതയുടെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ കൂടിയാണ്. അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ താലിബാന്റെ ക്രൂരതയുടെ പര്യായമായി കാണാന്‍ കഴിയുന്ന പല വീഡിയോ ദ്യശ്യങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

അത്തരത്തില്‍ പുതിയതായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ചോരയൊലിക്കുന്ന ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരന്റേതാണ്. അവർ എന്നെ അടിച്ചുവെന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. താലിബാൻ ഭീകരർ വീഡിയോ ചിത്രീകരണം തടയുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം.

കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകാന്‍ ശ്രമിച്ച ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പൗരനാണ് താലിബാന്റെ മര്‍ദ്ദനമേല്‍ക്കേണ്ടിവന്നത്.

ആക്രമണത്തിനിരയായ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പൗരന്‍ തന്നെയാണ് തന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന വീഡിയോ ദ്യശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്ക് വെച്ചത്. വീഡിയോയില്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെത്താന്‍ ശ്രമിച്ച തനിക്ക് ഇതാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നതെന്ന് അയാള്‍ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് തല പൊട്ടി ചോര ഒലിക്കുന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പൗരനെയും വീഡിയോ ദ്യശ്യത്തില്‍ കാണാം.

From another angle, it shows a militant tries to forcefully take his phone. pic.twitter.com/EdsOMtzpot — Suhrab Sirat (@SuhrabSirat) August 25, 2021

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയില്‍ മുഴുവന്‍ സംഭവം വിശദീകരിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പൗരന്റെ കൈയില്‍ നിന്നും ആരോ ഫോണ്‍ തട്ടിപ്പറിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും വ്യക്തമാണ്. അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ താലിബാന്‍ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചതോടെ നിരവധി അഫ്ഗാന്‍ പൗരന്മാരും വിദേശികളുമാണ് രാജ്യം വിടാനൊരുങ്ങി കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്നത്. യു.എസ്, യു.കെ, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ നിരവധി രാജ്യങ്ങള്‍ രക്ഷാദൗത്യവുമായി അഫ്ഗാനിലെത്തുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: australian citizen attacked by taliban when tried to reach airport