സിഡ്‌നി:കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മിക്കുകയും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കും അത് സൗജന്യമായി നല്‍കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സ്‌കോട്ട് മോറിസണ്‍.

ഓക്‌സ്‌ഫോഡ് സര്‍വകശാലയുമായി ചേര്‍ന്ന് കൊറോണയ്‌ക്കെതിരായ വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന സ്വീഡിഷ്- ബ്രിട്ടീഷ് ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനിയായ ആസ്ട്രസെനാക്കയുമായി കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള കരാറിലെത്തി. ഈ വാക്‌സിന്‍ വിജയകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍, അത് സ്വന്തമായി നിര്‍മിക്കുകയും 25 ദലശക്ഷം ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി നല്‍കുകയും ചെയ്യും- മോറിസണ്‍ വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍, മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്ന അഞ്ചു വാക്‌സിനുകളില്‍ ഒന്നാണ് ഓക്‌സ്‌ഫോഡ് വാക്‌സിന്‍. ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ ഫലം പുറത്തെത്തുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

