മെല്‍ബണ്‍: വന്യജീവികളുടെ മാംസം വില്‍ക്കുന്ന 'വെറ്റ്'‌ വിപണികള്‍ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് ജി-20 രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓസ്‌ട്രേലിയ. മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും കാര്‍ഷികമേഖലക്കും ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഇതെന്നും ഓസ്‌ട്രേലിയ വ്യക്തമാക്കി.

ചൈനയുമായുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ബന്ധം കൂടുതല്‍ വഷളാക്കുന്നതാണ് ആവശ്യം. കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരി സംബന്ധിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ പേരില്‍ ചൈനയുമായി ശീതയുദ്ധത്തിലാണ് നിലവില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ.

അനധികൃതമായി വന്യജീവികളെ വില്‍ക്കുന്ന വുഹാനിലെ ഒരു വെറ്റ് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്നാണ് കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടിപുറപ്പെട്ടതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ചൈനയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് വന്യജീവികളെ വില്‍ക്കുന്ന വെറ്റ് മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍.

കൊറോണയെ തുടര്‍ന്ന് ജനുവരി 23-ന് ചൈന വന്യമൃഗങ്ങളെ വില്‍ക്കുന്നതിന് താല്‍ക്കാലിക വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ വ്യാപാരം ശാശ്വതമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനിര്‍മ്മാണം ഇപ്പോള്‍ അവലോകനം ചെയ്യുകയാണ് അവര്‍.

'വന്യജീവികളെ വില്‍ക്കന്ന വിപണികളില്‍ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ കാര്‍ഷിക മേഖലക്കും പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനും ഇത് അപകടമാണ്' ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ കൃഷി മന്ത്രി ഡേവിഡ് ലിറ്റില്‍പ്രൗഡ് പറഞ്ഞു.

ഏഷ്യയിലുടനീളമുള്ള വന്യജീവി മാംസ മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് നേരത്തെ യുഎസും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ചൈനയുടെ പേര് നേരിട്ട് പരാമര്‍ശിക്കാതെയായിരുന്നു ഓസ്‌ട്രേലിയയുടേയും ആവശ്യം.

