വിക്ടോറിയ: ന്യൂസീലന്‍ഡിലെ ക്രൈസ്റ്റ്ചര്‍ച്ചിലുണ്ടായ വെടിവെയ്പ്പിൽ മുസ്ലീം വിരുദ്ധപരാമര്‍ശം നടത്തിയ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ സെനറ്റര്‍ ഫ്രാസര്‍ ആനിങിന്റെ തലയില്‍ യുവാവ് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു. പതിനേഴ് വയസുകാരനായ യുവാവാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്ന ആനിങിന്റെ തലയില്‍ മുട്ടപൊട്ടിച്ചത്.

മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്ന ആനിങിന്റെ അരികിലായി ഫോണില്‍ ചിത്രമെടുത്ത് നില്‍ക്കുകയായിരുന്ന യുവാവ് മുന്നിലേക്ക് വന്ന് തലയില്‍ മുട്ട പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആനിങ് കുപിതനായി യുവാവിന്റെ മുഖത്ത് അടിക്കുന്നതും തുടരേ തല്ലുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം.

Someone has just slapped an egg on the back of Australian Senator Fraser Anning's head, who immediately turned around and punched him in the face. @politicsabc @abcnews pic.twitter.com/HkDZe2rn0X