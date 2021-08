കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ ഹമീദ് കർസായി വിമാനത്താവളത്തിനd പുറത്ത് വ്യാഴാഴ്ചയുണ്ടായ ഇരട്ട ചാവേറാക്രമണത്തിൽ 95 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ. സ്‌ഫോടന സ്ഥലത്തുനിന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് തുടരുകയാണെന്നും യഥാർഥ മരണസംഖ്യ ഇതിൽ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

സ്‌ഫോടനത്തിൽ 60 അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാരും 13 അമേരിക്കൻ സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്താനും അമേരിക്കയും ആദ്യം പുറത്തുവിട്ട വിവരം. താലിബാനികളടക്കം 140 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന വിമാന സർവrസുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച പുനരാരംഭിച്ചു. മറ്റുരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനായി നിരവധി പേരാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയും വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്.

അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ നിന്ന് അഭയാർഥികളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച കാബൂളിലെ ഹമീദ് കർസായി വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്ത് ഇരട്ട ചാവേർസ്‌ഫോടനം നടന്നത്. പിന്നാലെ ഭീകര സംഘടനയായ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അഫ്ഗാൻ ഘടകമായ ഐ.എസ് ഖൊരാസൻ സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തു. അമേരിക്കൻ സേനയേയാണ് തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടെതെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചിരുന്നു.

