ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ബ്രൂക്ലിനിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പില്‍ നാല് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ന്യൂയോര്‍ക്ക് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് സംഭവം.

ഒരു സ്വകാര്യ ക്ലബ്ബിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായതെന്നാണ് സൂചന. സംഭവത്തില്‍ ആരേയും ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അന്വേഷണം നടന്ന് വരികയാണ്. പരിക്കേറ്റവരില്‍ രണ്ട് സ്ത്രീകളുമുണ്ട്.

Content Highlights: At Least 4 Killed In Shooting In New York