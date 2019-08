വാഷിങ്ടണ്‍: അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ ഭീകരരെ നേരിടാന്‍ ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള അയല്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇടപെടേണ്ടിവരുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. സമയമാകുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യ, ഇറാന്‍, റഷ്യ, തുര്‍ക്കി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ഭീകരര്‍ക്കെതിരെ പോരാടേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. അഫ്ഗാനിലെ ഭീകരര്‍ക്കെതിരായ പോരാട്ടം 7000 മൈലുകള്‍ അകലെയുള്ള അമേരിക്ക മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ വളരെ കുറച്ച് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മാത്രമേ നടത്തുന്നുള്ളുവെന്നും ട്രംപ് ആരോപിക്കുന്നു.

എപ്പോഴെങ്കിലുമൊരിക്കല്‍ റഷ്യ, ഇറാന്‍, തുര്‍ക്കി, അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഭീകരര്‍ക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങേണ്ടിവരുമെന്ന് ട്രംപ് പറയുന്നു. ഐഎസ് സ്ഥാപിച്ച ഖിലാഫത്തിനെ 100 ശതമാനവും തങ്ങള്‍ തുടച്ചുമാറ്റി. കുറച്ചുസമയം കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമായത്. പക്ഷെ ഐ.എസ് ഭീഷണിയുള്ള ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊരിക്കല്‍ അതിനെ ശക്തമായി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ട്രംപ് പറയുന്നു.

എന്നെങ്കിലുമൊരിക്കല്‍ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഐ.എസിനെതിരെ പോരാടേണ്ടി വരും. എന്നു കരുതി അടുത്ത 19 വര്‍ഷത്തേക്കുകൂടി അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ തുടരേണ്ടതുണ്ടോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. താനങ്ങനെ കരുതുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും അടുത്തുണ്ടായിട്ടുപോലും 7000 മൈലുകള്‍ അകലെയുള്ള അമേരിക്കയാണ് അഫിഗാനിസ്താനിലെ ഭീകരര്‍ക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയതെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയെ നോക്കു, അവര്‍ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. പകിസ്താന്‍ അവരുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. അവരും വളരെ കുറച്ചുമാത്രമെ ചെയ്യുന്നുള്ളു. ഇതൊരിക്കലും നീതികരിക്കാവുന്നതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഐഎസിന്റെ ഖിലാഫത്തിനെ ഇറാഖില്‍ നിന്ന് 100 ശതമാനവും തുടച്ചുമാറ്റിയത് നമ്മളാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് യൂറോപ്പില്‍ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഭീകരരെ തങ്ങള്‍ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം. എന്നാല്‍ യൂറോപ്പ് അതിന് തയ്യാറല്ല. അതിനാല്‍ പിടികൂടിയവരെ അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടയയ്ക്കുക എന്നതില്‍ കവിഞ്ഞ് മറ്റ് വഴികളില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇവരെ അടുത്ത 50 വര്‍ഷത്തേക്ക് ഗ്വാണ്ടനാമോ ജയിലിലടച്ച് അതിനായി പണം മുടക്കാന്‍ താത്പര്യമില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Trump said that other nations currently are making very less efforts against the terrorists in Afghanistan