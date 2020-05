പാരിസ്: പ്രകാശവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്ത് പ്രപഞ്ചത്തില്‍ പുതിയൊരു ഗ്രഹം രൂപപ്പെടുന്ന അപൂര്‍വ്വങ്ങളില്‍ അത്യപൂര്‍വ്വമായ ദൃശ്യം പകര്‍ത്താനായതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ഗവേഷകര്‍. ഫ്രാന്‍സിലെ പി.എസ്.എല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഒരുസംഘം ഗവേഷകരാണ് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ഒരു ഗ്രഹം രൂപം കൊള്ളുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയത്.

ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് 520 പ്രകാശ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്തുള്ള എ.ബി. ഓറിഗ ( AB Aurigae) എന്ന നക്ഷത്രത്തിന് സമീപമാണ് പുതിയ ഗ്രഹം രൂപംകൊള്ളുന്നത്. നക്ഷത്രത്തിന് സമീപം വാതകപടലങ്ങള്‍ വലയം കൊള്ളുന്നത് നിരീക്ഷിച്ചതില്‍ നിന്നാണ് പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചത്. ചിലിയില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള യൂറോപ്യന്‍ സതേണ്‍ ഒബിസര്‍വേറ്ററിയുടെ വെരി ലാര്‍ജ് ടെലിസ്‌കോപ്പ് ( VLC) ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ അപൂര്‍വ്വ പ്രാപഞ്ചിക ദൃശ്യം പകര്‍ത്തിയെടുത്തത്.

ഡോ. ആന്റണി ബൊക്കാലെറ്റിയുടെ നേതൃത്തിലുള്ള ഗവേഷകരാണ് ഊ കണ്ടെത്തല്‍ നടത്തിയത്. പുതിയതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഗ്രഹം വലംവെക്കുന്നത് മൂലം നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും സ്‌പൈറല്‍ ആകൃതിയില്‍ വാതകപടലങ്ങള്‍ രൂപം മാറിയതാണ് കണ്ടെത്തലിലേക്ക് നയിച്ചത്.

സൗരയൂഥത്തില്‍ സൂര്യനില്‍ നിന്ന് നെപ്റ്റിയൂണ്‍ ഗ്രഹം നിലകൊള്ളുന്ന അത്രയും അകലത്തിലാണ് എ.ബി. ഓറിഗയില്‍ നിന്ന് പുതിയ ഗ്രഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം. ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ ആസ്‌ട്രോണമി ആന്‍ഡ് ആസ്‌ട്രോഫിസികിസ് ജേര്‍ണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Astronomers find the first direct evidence of a new world being formed around a distant star