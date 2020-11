ലണ്ടന്‍: രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് വൈകിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസ്പിരിന്‍ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുമോ എന്നകാര്യം വിദഗ്ധര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. യു.കെയിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച പഠനം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച നിരവധികാര്യങ്ങള്‍ പഠന വിധേയമാക്കുന്നതിന് ഒപ്പമാണ് ആസ്പിരിന്റെ സാധ്യതയും വിലയിരുത്തുന്നതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ രക്തം കട്ടപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആസ്പിരിന്റെ സാധ്യതകള്‍ ആരായുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

ആസ്പിരിന്‍ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാന്‍ മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് പരീക്ഷണത്തിന്റെ കോ-ചീഫ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്ററായ പീറ്റര്‍ ഹോര്‍ബി പറഞ്ഞു. 2000ത്തോളം രോഗികള്‍ക്ക് മറ്റു മരുന്നുകള്‍ക്കൊപ്പം 150 മില്ലിഗ്രാം ആസ്പിരിനും ദിവസേന നല്‍കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

മറ്റു മരുന്നുകള്‍ മാത്രം കഴിച്ച 2000 ത്തോളം രോഗികളുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങള്‍ ആസ്പിരിനും ദിവസേനെ ഉപയോഗിച്ച രോഗികളുടേതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തും. ഇത്തരത്തില്‍ ആസ്പിരിന്റെ സാധ്യത മനസിലാക്കാനാണ് നീക്കം. കോവിഡ് ചികിത്സയില്‍ അസിത്രോമൈസിന്‍, ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെ ചികിത്സിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ച ആന്റിബോഡി കോക്ക്‌ടെയ്ല്‍ എന്നിവയുടെ സാധ്യതകളും പഠന വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്.

