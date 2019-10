തോക്കുകളുമായെത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടുന്നതിനിടെ പ്രായമായ സ്ത്രീയോട് സ്‌നേഹത്തോടെയും സഹാനുഭൂതിയോടെയും പെരുമാറുന്ന ഒരു മോഷ്ടാവിനോട് നമുക്കെന്താണ് തോന്നുക. ബ്രസീലിലെ ഒരു മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പില്‍ പണം തട്ടാനെത്തിയ മോഷ്ടാക്കളിലൊരാള്‍ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വയോധികയുടെ തോളത്തുപിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും നെറുകയില്‍ ചുംബനം നല്‍കുന്നതിന്റെയും വീഡിയോ യൂട്യൂബില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ മോഷ്ടാവിന് അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി നിരവധി പേരെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സിസിടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് പണം തട്ടാനെത്തിയത് രണ്ട് പേരാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഒരാള്‍ ഇരു കൈകളിലും തോക്കുകളുമായി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ മറ്റെയാള്‍ സാധനങ്ങള്‍ സഞ്ചിയിലാക്കുകയും മേശവലിപ്പില്‍ നിന്നും പണമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഷോപ്പിലെ ജീവനക്കാരന്‍ മോഷ്ടാക്കളുടെ ഭീഷണിയെത്തുടര്‍ന്ന് മുട്ടുകുത്തി ഇരിക്കുന്നതും കാണാം.

തുടര്‍ന്ന് കൗണ്ടറിന്റെ സമീപത്ത് നില്‍ക്കുന്ന സ്ത്രീയോട് തോക്കുമായി നില്‍ക്കുന്നാള്‍ സംസാരിക്കുന്നതും അവരുടെ അടുത്തെത്തി നെറ്റിയില്‍ ചുംബിക്കുന്നതും കാണാം. പിന്നീട് മോഷ്ടാക്കള്‍ പണവുമായി സ്ഥലം വിട്ടു.

മോഷണശ്രമവും ഷോപ്പിലെ ജീവനക്കാരനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും കണ്ട് പരിഭ്രമിച്ച സ്ത്രീ മോഷ്ടാവിനോട് തന്റെ കൈയിലെ പണം കൂടി എടുക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും എന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ പണം എനിക്കാവശ്യമില്ലെന്നും സമാധാനമായിരിക്കൂവെന്നും അവര്‍ക്കൊരു ചുംബനം നല്‍കി മോഷ്ടാവ് പറഞ്ഞുവെന്ന് മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പിന്റെ ഉടമ സാമുവല്‍ അല്‍മേഡിയ പറഞ്ഞു.

ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും മോഷ്ടാക്കളെ ഇതു വരെ പിടികൂടാന്‍ സാധിച്ചില്ല. യൂട്യൂബില്‍ പങ്ക് വെച്ച വീഡിയോ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. നിരവധി പേര്‍ മോഷ്ടാവിനെ അഭിനന്ദിച്ചു. മോഷണം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റ് തൊഴില്‍ നോക്കാന്‍ ഉപദേശിച്ചവരും ധാരാളം.

Content Highlights: Armed Robber Refuses Cash From Elderly Woman, Kisses Her Forehead in Brazil