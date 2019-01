ക്വലാലംപുര്‍: ലൈംഗികാതിക്രമം തടയാന്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന ഉപദേശം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന പാഠപുസ്‌കത്തിനെതിരെ മലേഷ്യയില്‍ പ്രതിഷേധം. പ്രൈമറി തലത്തിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടി മലേഷ്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ പാഠപുസ്തകത്തിലാണ് വസ്ത്രധാരണം സംബന്ധിച്ച ഉപദേശമുള്ളത്. 'ഒരാളുടെ മാന്യത സൂക്ഷിക്കാം' എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ ഒന്‍പത് വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പുസ്തകത്തിലാണ് പാഠഭാഗമുള്ളത്.

സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇതിന്റെ ചിത്രം പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് വിഷയം ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്. ശരീരം മുഴുവന്‍ മറയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിലൂടെ ലൈംഗികാവയങ്ങളെ മാന്യമായി സംരക്ഷിക്കാമെന്നാണ് പാഠഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ അധിക സമയം ചെലവഴിക്കരുതെന്നും വസ്ത്രം മാറുമ്പോള്‍ മുറി പൂട്ടണമെന്നും പറയുന്നു.

അതേസമയം, കുട്ടി ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാവുകയാണെങ്കില്‍ അത് കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം നഷ്ടമാക്കുമെന്നും, കുട്ടിക്ക് പരിചയക്കാരില്‍നിന്നും ബന്ധുക്കളില്‍നിന്നും ഒറ്റപ്പെടേണ്ടിവരുമെന്നും പുസ്തകത്തില്‍ പരാമര്‍ശമുണ്ട്.

അതിക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയാണ് കുറ്റക്കാരിയെന്ന് ചെറിയ പ്രായത്തില്‍ തന്നെ അവരുടെ മനസില്‍ ഊട്ടയുറപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പാഠപുസ്തക ഭാഗമെന്ന് ആക്ടിവിസ്റ്റുകള്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പ്രതിഷേധവുമായി അവര്‍ രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 'ഞങ്ങള്‍ ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഭാഗങ്ങള്‍ ഒന്‍പത് വയസുകാരിയായ പെണ്‍കുട്ടിയെ അവളുടെ ശരീരത്തെ അപമാനത്തോടെ നോക്കാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ കുറ്റക്കാരിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു.' - വുമന്‍സ് എയിഡ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ വൈസ്പ്രസിഡന്റ് മീര സമന്തര്‍ പറഞ്ഞു. വിവാദമായതോടെ പാഠപുസ്തക ഭാഗം നീക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

