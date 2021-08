കാബൂള്‍: കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ രക്ഷാദൗത്യത്തിനെത്തിയ ഇറ്റാലിയന്‍ വിമാനത്തിന് നേരെ വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കാബൂളില്‍നിന്നും വിമാനം പറന്നുയര്‍ന്നതിന് ശേഷമാണ് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായത്. വെടിവെപ്പില്‍ ആര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇറ്റലിയുടെ C130 വിമാനത്തിന് നേരെയാണ് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായത്. ഇറ്റാലിയന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്കും രാജ്യം വിടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റ് അഫ്ഗാന്‍ പൗരന്മാരെയും ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് വിമാനമെത്തിയത്. ഇറ്റാലിയന്‍ സേനയ്ക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തവരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഒഴിപ്പിക്കുന്ന നടപടികള്‍ രാജ്യം തുടരുകയാണ്.

ജി 7 രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന അടിയന്തര ചര്‍ച്ചയില്‍ ഓഗസ്റ്റ് 31-നു ശേഷം രാജ്യം വിടാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായി രാജ്യം വിടാന്‍ വഴിയൊരുക്കാന്‍ താലിബാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്ന് നിര്‍ദേശം രാജ്യങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍, എഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന അഫ്ഗാന്‍ പൗരന്മാരെ രാജ്യം വിടാന്‍ സഹായിക്കരുതെന്ന് അമേരിക്കയ്ക്ക് താലിബാന്‍ വക്താവ് സബ്ബീഹുള്ള മുജാഹിദ് താക്കീത് നല്‍കി. അഫ്ഗാന് അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമാണ്, അവരെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ബീഹുള്ള അഫ്ഗാന്‍ പൗരന്മാരെ അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ വിടാന്‍ പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കരുതെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ യു.എസ് രക്ഷാദൗത്യം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 31-നാണ് പൂര്‍ണമായി സൈനികപിന്മാറ്റം നടത്തുമെന്ന് അമേരിക്ക അറിയിച്ചത്. 82,000 പേരെ അമേരിക്ക ഇതുവരെ കാബൂളില്‍ നിന്നും ഒഴിപ്പിച്ചതായി സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആന്റണി ബ്ലിങ്കന്‍ അറിയിച്ചു.

