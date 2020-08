2020ലെ അമേരിക്കന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ വംശജ കമല ഹാരിസിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം ചരിത്രപരമാണ്.

വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കമല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാല്‍, 2024ല്‍ നടക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന ആദ്യവനിതയെന്ന ചരിത്രനേട്ടവും കമലയെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം.

ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോ ബൈഡനാണ് കമലയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യന്‍ അമേരിക്കന്‍ വംശജയാണ് 55കാരിയായ കമല. വിജയിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അമേരിക്കയിലെ ആദ്യ വനിത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന പ്രത്യേകത കമലയ്ക്ക് സ്വന്തമാകും. കമലയെ 'ഫീമെയ്ല്‍ ബരാക്ക് ഒബാമ' എന്നാണ് അനുയായികള്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

ജമൈക്കക്കാരനായ അച്ഛന്റെയും ഇന്ത്യക്കാരിയായ അമ്മയുടെയും മകള്‍

1964 ഒക്ടോബര്‍ ഇരുപതിന് കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ ഓക്ക്‌ലാന്‍ഡിലാണ് കമലയുടെ ജനനം. പിതാവ് ജമൈക്കന്‍ സ്വദേശിയും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം പ്രൊഫസറുമായ ഡൊണാള്‍ഡ് ഹാരിസ്. അമ്മ തമിഴ്‌നാട്ടുകാരിയും സ്തനാര്‍ബുദ ഗവേഷകയുമായ ശ്യാമള ഗോപാലന്‍.

കമലയ്ക്ക് അഞ്ചുവയസ്സുള്ളപ്പോള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞു. പിന്നീട് കമലയും സഹോദരി മായയും അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. അഭിഭാഷകയായ മായ, ഹിലരി ക്ലിന്റന്റെ അഡൈ്വസറായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്.

അമ്മ- കമലയുടെ സൂപ്പര്‍ ഹീറോ

തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തി എന്നായിരുന്നു കമല, അമ്മയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തെ വിലമതിക്കുന്നവരും അതേക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവരുമായാണ് അമ്മ തങ്ങളെ വളര്‍ത്തിയതെന്ന് ഓര്‍മക്കുറിപ്പില്‍ കമല എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

Thinking of my mother today. She was smart, fierce, and my first campaign staffer — and I dearly wish she was here with us for this moment. Her spirit still drives me to fight for our values. pic.twitter.com/pf0lFrvoWI