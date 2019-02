വാഷിങ്ടണ്‍: മഞ്ഞുവീഴ്ചയെയും ട്രാക്കില്‍ മരം ഒടിഞ്ഞുവീണതിനെയും തുടര്‍ന്ന് യാത്രക്കാര്‍ ട്രെയിനില്‍ കുടുങ്ങിയത് 37 മണിക്കൂര്‍. അമേരിക്കയിലാണ് സംഭവം. സിയാറ്റിലിൽ നിന്ന് ലോസ് ആഞ്ജലീസിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കോസ്റ്റ് സ്റ്റാര്‍ലൈറ്റ് ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാരാണ് മഞ്ഞുവീഴ്ചയെയും മരം ഒടിഞ്ഞുവീണതിനെയും തുടര്‍ന്ന് ഒന്നരദിവസത്തോളം കുടുങ്ങിയത്.

തുടര്‍ന്ന് മറ്റൊരു എന്‍ജിന്‍ ഉപയോഗിച്ച് സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ട്രെയിന്‍ സിയാറ്റിലിലേക്കു തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചയോടെയാണ് സിയാറ്റിലിൽ നിന്ന് ട്രെയിന്‍ യാത്ര തിരിച്ചത്. കനത്തമഞ്ഞു വീഴ്ചയെയും മരം ട്രാക്കിലേക്ക് ഒടിഞ്ഞുവീഴുകയും ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് 6.20 ഓടെ ട്രെയിന്‍ ഓക്‌റിഡ്ജില്‍ നിര്‍ത്തുകയായിരുന്നു. 183 യാത്രക്കാരായിരുന്നു ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നത്. യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ആര്‍ക്കും പരിക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഭക്ഷണവും വൈദ്യുതിയും ശൗചാലയസൗകര്യവും ഒരുക്കിക്കൊടുത്തതായി റെയില്‍വേ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ട്രാക്കിനു പുറത്ത് കനത്തമഞ്ഞുവീഴ്ചയാണെന്നും അതിനാല്‍തന്നെ ട്രെയിനില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്നും റെബേക്കാ ഡോഡ്‌സണ്‍ എന്ന യാത്രക്കാരി കെ ടി വി എല്‍ ന്യൂസിനോടു പ്രതികരിച്ചു.

