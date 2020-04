വാഷിങ്ടണ്‍: മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെക്കാളും കൊറോണ വൈറസിനെതിരേ മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് അമേരിക്ക നടത്തുന്നതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള മറ്റ് പത്ത് രാജ്യങ്ങളെക്കാള്‍ കൊറോണയെന്ന മഹാമാരിക്കെതിരേ കൂടുതല്‍ പരിശോധനകള്‍ അമേരിക്ക നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

കൊറോണക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ അമേരിക്ക തുടര്‍ച്ചയായി പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയില്‍ ഇതുവരെ 4.18 ലക്ഷം ആള്‍ക്കാരില്‍ കൊറോണ പരിശോധന നടത്തി. ഇത്രയും ആള്‍ക്കാരില്‍ ലോകത്ത് എവിടെയും പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

ഫ്രാന്‍സ്, യു.കെ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ജപ്പാന്‍, സിംഗപുര്‍, ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രിയ, ഓസ്‌ട്രേലിയ. സ്വീഡന്‍, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ കൊറോണ രോഗികളില്‍ അമേരിക്ക പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.- ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വിമുഖത കാണിച്ച സ്‌പെയിനും ഇറ്റലിയും വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അമേരിക്ക ഇത്തരത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആള്‍ക്കാര്‍ക്ക് മരിക്കേണ്ടി വരും. നേരത്തെയുണ്ടായ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള മരണങ്ങളെല്ലാം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാത്തതുകൊണ്ടും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതുകൊണ്ടുമായിരുന്നു- ട്രംപ് പറയുന്നു.

കൊറോണക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിനായി അമേരിക്കന്‍ ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ച നടപടി ഫലവത്തായിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങള്‍ നല്‍കിയ പിന്തുണക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എണ്ണമറ്റ ജീവനുകളാണ് ഇതിനോടകം രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളും സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം. ഞങ്ങള്‍ ഒന്നും മറച്ചുവെക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍ മനോഹരമായി പടിപടിയായി എല്ലാം ചെയ്യും. ഞങ്ങള്‍ മഹത്തരമായ ജോലിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.- ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം അമേരിക്കയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 40000 കടക്കുകയും 764000 പേര്‍ക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ മാത്രം 2,42,000 പേര്‍ക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 17,600 ല്‍ അധികം ആള്‍ക്കാര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

