ജനീവ: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണവിധേയമായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങള്‍ ചൈന ചെയ്തതു പോലെ തങ്ങളുടെ കോവിഡ് മരണ കണക്കുകളില്‍ തിരുത്തല്‍ വരുത്തുമെന്ന്‌ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന.

കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം വുഹാനില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 50% വര്‍ധിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് മരണ കണക്കുകള്‍ പുനഃപരിശോധിച്ച് തിരുത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു അത്. കണക്കുകൾ തിരുത്തിയ ചൈനീസ് നടപടിയെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ സംശയത്തോടെ കണ്ടിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന.

"നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണവും മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണവും തിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നത് പകര്‍ച്ചവ്യാധികാലഘട്ടത്തില്‍ വലിയൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്. തങ്ങള്‍ എല്ലാവരുടെയും കണക്കുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയോ എന്നും തങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ കൃത്യമായിരുന്നോ എന്നും അവര്‍ പുനപരിശോധിക്കും",ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കോവിഡ് ടെക്‌നിക്കല്‍ മേധാവിയായ മരിയ വാന്‍ കെര്‍ക്കോവ് പറയുന്നു.

1290 മരണങ്ങളാണ് വുഹാനിൽ പുതുതായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ചൈനയില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 4636 ആയി വര്‍ധിച്ചിരുന്നു.

"വുഹാനിലെ പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നതിനാല്‍ പല രോഗികളും വീടുകളിലായിരുന്നു മരിച്ചത്. മാത്രവുമല്ല രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന തിരക്കുകളിലായതിനാല്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ വൈകി" . എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമെന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എമര്‍ജന്‍സി ഡയറക്ടര്‍ മൈക്കല്‍ റയാനും പറഞ്ഞു.

