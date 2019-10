വിമാനം ട്രെയിലര്‍ ട്രക്കില്‍ കൊണ്ടു പോകുന്നതൊക്കെ തികച്ചും അസാധാരണമായ കാഴ്ചയാണ്. എന്നാല്‍ ട്രക്കില്‍ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ പാലത്തിനടിയില്‍ കുടുങ്ങിയ വിമാനത്തിന്റേയും പാലത്തിനടിയില്‍ നിന്ന് വിമാനം നീക്കി കൊണ്ടു പോകുന്നതിന്റേയും വീഡിയോ രണ്ടു ദിവസമായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയ്ക്ക് രസകരമായ കാഴ്ചയായിരിക്കുകയാണ്.

ചൈനയിലെ ഹര്‍ബിനിലാണ് ട്രക്കില്‍ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ വിമാനം നടപ്പാലത്തിനടിയില്‍ കുടുങ്ങിയത്. ഒരു കമേഴ്‌സ്യല്‍ ജെറ്റ് ലൈനറിന്റെ ഫ്യൂസലേജ് (പ്രധാന ചട്ടക്കൂട്) ആണ് കുടുങ്ങിയത്. ചില ഭാഗങ്ങള്‍ അഴിച്ചു മാറ്റിയ ശേഷം വിമാനം മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. ചൈനീസ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ സിൻഹുവ ന്യൂസാണ് രസകരമായ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ട്വിറ്ററിലും പങ്ക് വെച്ചത്.

An airplane was stuck under a footbridge in Harbin, China. Watch how it was removed by a witty driver pic.twitter.com/Puxi4l1AEa