സോള്‍: കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കാന്‍ ഏഷ്യാന എയര്‍ലൈന്‍സ് അടക്കമുള്ള വിമാന കമ്പനികള്‍ കടുത്ത നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്. ട്രെയിനി പൈലറ്റുമാരുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യവിമാനമായ ഏഷ്യാന എയര്‍ലൈന്‍സിന്റെ എ 380 യാത്രക്കാരില്ലാതെ പറക്കുകയാണ്.

പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ ക്രൂ അംഗങ്ങളോടെ ഫ്‌ളൈറ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കി നിര്‍ത്തുക എന്നത് വിമാനകമ്പനികള്‍ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ശൂന്യമായ എയര്‍ബസ് എസ്ഇ എ 380 മെയ് മാസത്തില്‍ മൂന്ന് ദിവസം, ദിവസത്തില്‍ ഏതാനും മണിക്കൂറുകള്‍ ദക്ഷിണ കൊറിയയിക്ക് മുകളിലൂടെ പറക്കും. 495സീറ്റുകളുള്ള സൂപ്പര്‍ ജംബോയിലെ പൈലറ്റുമാര്‍ക്ക് ടേക്ക് ഓഫിനും ലാന്‍ഡിംഗ് പരിശീലിക്കാനും കഴിയും. വന്‍തുകയാണ് ഇതിന് ചെലവാകുന്നതെന്ന് ഏഷ്യാന എയര്‍ലൈന്‍സ് വാക്താവ് അറിയിച്ചു.

പൈലറ്റുമാരുടെ സ്‌കില്ലുകള്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ എങ്ങനെ സഹായിക്കാമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പൈലറ്റുമാര്‍ ലൈസന്‍സ് നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് 90 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും വിമാനം പറത്തിയിരിക്കണമെന്നാണ് അതിലെ പ്രധാന നിര്‍ദേശം.

