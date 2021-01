ജക്കാര്‍ത്ത : ഇൻഡൊനീഷ്യയിലെ ജക്കാര്‍ത്തയില്‍ നിന്ന് ശനിയാഴ്ച ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത സിര്‍വിജയ വിമാനം റഡാറില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. പശ്ചിമ കാളമണ്ടം പ്രവിശ്യയിലെ പോണ്ടിയാനാക്കിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ട വിമാനമാണ് പറന്നുയർന്ന ഉടൻ അപ്രത്യക്ഷമായത്.

59 യാത്രക്കാരുമായി സൊകാര്‍ണോ ഹട്ടാ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് സിര്‍വിജയ ഫ്‌ളൈറ്റ് 182. യാത്രക്കാരില്‍ അഞ്ചു കുട്ടികളും ഒരു നവജാത ശിശുവും ഉള്‍പ്പെടും.

വിമാനം 3000 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ നിന്ന് താഴേക്ക വന്ന് റഡാറിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. 27 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ബോയിങ് 737-500 വിമാനമാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്നും അതിനുശേഷം മാത്രമേ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന വ്യക്തമാക്കാനാകൂ എന്നും സിര്‍വിജായ വിമാന അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വിമാനത്തിനായുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടങ്ങിയെന്നും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനുള്ള പ്രക്രിയ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇൻഡൊനീഷ്യ ഗതാഗത മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

