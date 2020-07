കറാച്ചി: ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ച് പാകിസ്താൻ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച കുൽഭൂഷൺ ജാധവ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകും. ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര സംഘം കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാധവുമായി വ്യാഴാഴ്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വധശിക്ഷക്കെതിരേ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകാൻ കുൽഭൂഷൺ തീരുമാനിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത്.

വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരേ അപ്പീൽ നൽകുന്നില്ലെന്ന് കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാധവ് അറിയിച്ചെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ പാകിസ്താൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. വിധിക്കെതിരേ കോടതിയിൽ പുനഃപരിശോധന ഹർജി നൽകാനുള്ള അവസാന തിയതി ജൂലായ് 20നാണ്. ഈ സഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രസംഘം ജയിലിലെത്തി രണ്ടാമതും കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാധവിനെ കാണാൻ പാകിസ്താനോട് അനുമതി തേടിയതും, വ്യാഴാഴ്ച ഇതിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതും.

സൈനിക കോടതി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച കുൽഭൂഷൺ ജാധവ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചതായും പകരം ദയാഹർജി നൽകുന്നതിന് അദ്ദേഹം മുൻഗണന നൽകിയതായും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാകിസ്താൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അന്തരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പാകിസ്താന്റെ വിമുഖതകയ്ക്ക് തെളിവാണിതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യ ഈ വാദം തള്ളിയിരുന്നു. പാകിസ്താൻ കുൽഭൂഷണ് അവകാശം നിഷേധിച്ചതായും ഇന്ത്യ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാധവിന്റെ വധശിക്ഷ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലായിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി പാകിസ്താനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 2016 മാർച്ചിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചാരനെന്ന് ആരോപിച്ച് മുൻ നാവിക സേന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാധവിനെ പാകിസ്താൻ പിടികൂടിയത്. 2017 ഏപ്രിലിൽ പാക് പട്ടാള കോടതി ചാരവൃത്തി, ഭീകരപ്രവർത്തനം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി ജാധവിനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുകയായിരുന്നു.

