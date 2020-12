ടൊറാന്റോ: മൊഡേണ വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് വാക്‌സിനും ഈ മാസം തന്നെ അനുമതി നല്‍കാനൊരുങ്ങി കാനഡ. ഫൈസര്‍/ബയേൺടെക് എന്നിവ വികസിപ്പിച്ച വാക്‌സിന് കാനഡ നേരത്തെതന്നെ അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഫൈസറിന്റെ വാക്‌സിന്‍ തിങ്കളാഴ്ച രാജ്യത്തെത്തുകയും പിന്നാലെ വിതരണം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യാനിരിക്കെയാണ് മൊഡേണയുടെ വാക്‌സിനും കാനഡ അനുമതി നല്‍കാനൊരുങ്ങുന്നത്.

മൊഡേണ വാക്‌സിന്റെ 40 മില്യണ്‍ ഡോസുകള്‍ക്കാണ് കാനഡ ഓഡര്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ഫൈസര്‍ വാക്‌സിന്റെ 2,49,000 ഡോസുകള്‍ മാത്രമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ കാനഡയിലെത്തുന്നത്. കോവിഡ് ബാധിക്കാന്‍ സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രം അത് നല്‍കും. എന്നാല്‍ ഈ വര്‍ഷംതന്നെ മൊഡേണ വാക്‌സിനും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് കാനഡ നടത്തുന്നത്.

പൗരന്മാര്‍ക്കെല്ലാം വാക്‌സിന്‍ സൗജന്യമായാവും ലഭ്യമാക്കുക. മൊഡേണയില്‍നിന്ന് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ലഭിച്ചാലുടന്‍ അവരുടെ വാക്‌സിന് അനുമതി നല്‍കുമെന്നും ഹെല്‍ത്ത് കാനഡ ചീഫ് മെഡിക്കല്‍ അഡൈ്വസര്‍ ഡോ. സുപ്രിയ ശര്‍മ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അതിനിടെ, ഫൈസര്‍ വാക്‌സിന്‍ രാജ്യത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് കാനഡ സര്‍ക്കാര്‍. ഈ ആഴ്ച കാനഡക്കാര്‍ക്ക് സുപ്രധാനമാണെന്നും വാക്‌സിന്‍ വിതരണം തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ രാജ്യത്ത് തുടങ്ങുകയാണെന്നും ഫെഡറല്‍ മിനിസ്റ്റര്‍ ആനിത ആനന്ദ് പറഞ്ഞു.

കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വ്യാപനത്തിനിടെ കേസുകള്‍ വീണ്ടും വര്‍ധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വാക്‌സിന്‍ ഉടന്‍ എത്തുന്നുവെന്നത് കാനഡക്കാര്‍ക്ക് ആശ്വാസം നല്‍കുന്നതാണ്. 13,109 പേര്‍ കാനഡയില്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. 11 ദിവസത്തിനിടെ ആയിരത്തിലധികം പേര്‍ക്കുകൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ചതോടെ കാനഡയിലെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 4,41,705 ആയി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

മൈനസ് 20 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് താപനിലയില്‍ സൂക്ഷിച്ചാല്‍ മതി എന്നതാണ് ഫൈസറിന്റെ കോവിഡ് വാക്‌സിനെ അപേക്ഷിച്ച് മൊഡേണ വാക്‌സിന്റെ നേട്ടം. മൊഡേണയുടെ വാക്‌സിന്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ സാധാരണ റഫ്രിജറേഷന്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ മാത്രം മതിയാവും. എന്നാല്‍ ഫൈസറിന്റെ വാക്‌സിന്‍ മൈനസ് 70 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് താപനിലയിലാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്.

Content Highlights: After Pfyzer, Canada likely to approve moderna vaccine soon