വെല്ലിങ്ടണ്‍: ആട്ടിറച്ചിയ്ക്ക് പകരം മാട്ടിറച്ചി നൽകിയ സംഭവത്തിൽ പരിഹാര ക്രിയകൾക്കുള്ള പണം നൽകണമെന്ന് സൂപ്പർമാർക്കറ്റിനോട് ഇന്ത്യൻ വംശജന്റെ ആവശ്യം. ന്യൂസിലന്‍ഡിൽ 20 വർഷമായി താമസിക്കുന്ന ജസ്വിന്ദര്‍ പോള്‍ എന്നയാളാണ് പരിഹാര കർമങ്ങൾ നടത്താൻ ഇന്ത്യയിൽ പോയി മടങ്ങാനുള്ള പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പരിഹാരകര്‍മങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയിവരാനുള്ള യാത്രാചെലവ് സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് നല്‍കണമെന്നാണ് ജസ്വിന്ദറിന്റെ ആവശ്യം.

സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ മാംസ പായ്ക്കറ്റിന് മുകളില്‍ പതിച്ച ലേബല്‍ മാറിപ്പോയതാണ് കാരണം. ആട്ടിറച്ചിയാണെന്ന ധാരണയിലാണ് ജസ് വിന്ദർ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയത്. എന്നാൽ പാചകം ചെയ്ത് കഴിച്ച ശേഷമാണ് മാട്ടിറച്ചിയാണെന്ന മനസിലായതെന്നാണ് ജസ് വിന്ദർ പറയുന്നത്.

ഹിന്ദു മതവിശ്വാസമനുസരിച്ച് പശു പുണ്യ മൃഗമാണ്,അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാനോ കൊല്ലാനോ പാടില്ല, അപ്പോള്‍ അതിനെ കൊന്ന് കഴിക്കുന്നത് വലിയ പാപമാണ്. അതു കൊണ്ട് അറിയാതെ കഴിച്ചതാണെങ്കിലും പരിഹാരക്രിയകള്‍ നടത്തണമെന്ന് ജസ് വിന്ദര്‍ പറയുന്നു.

നാല് മുതല്‍ ആറ് ആഴ്ച നീളുന്ന കര്‍മങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് ശേഷം പുരോഹിതന്മാര്‍ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും വേണം. അതിന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ പോകണമെന്ന് ജസ് വിന്ദര്‍ പറയുന്നു. ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ ബാര്‍ബര്‍ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ജസ്വിന്ദര്‍ ഇരുപത് കൊല്ലമായി ഇവിടെയാണ് താമസം. ഗോമാംസം കഴിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ തന്നോട് മിണ്ടാറില്ലെന്നും ഇയാള്‍ പറയുന്നു.

അബദ്ധം സംഭവിച്ചതിന് പകരമായി സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് ഇയാള്‍ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചര്‍ സമ്മാനിച്ചെങ്കിലും തനിക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാനുള്ള പണം നല്‍കണമെന്നുള്ള വാശിയിലാണ് ജസ്വിന്ദര്‍. വലിയ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ കോടിയെ സമീപിക്കാന്‍ താല്‍പര്യമില്ലെന്നും സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് അധികൃതര്‍ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജസ് വിന്ദര്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

