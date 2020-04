ആഫ്രിക്കയായിരിക്കും അടുത്ത കൊറോണ വൈറസ് പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി കോവിഡ് 19 കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 18000 കേസുകളും ആയിരത്തോളം മരണങ്ങളും ആഫ്രിക്കയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും യുഎസിലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കേസുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ വളരെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ആഫ്രിക്കയില്‍ വൈറസ് വ്യാപനം വര്‍ധിക്കുമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

മഹാമാരിയെ നേരിടാന്‍ മതിയായ വെന്റിലേറ്റര്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇവിടെയില്ലെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. വൈറസ് വ്യാപനം തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഐവറികോസ്റ്റ്, നൈജീരിയ, കാമറൂണ്‍,ഘാന എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉള്‍പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതായി സംഘടന കണ്ടെത്തിയതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആഫ്രിക്കന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. മാത്ഷിഡിസോ മൊയിതി പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് കൊറോണ വൈറസ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനുളള ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്തതിനാല്‍ രോഗം ചികിത്സിച്ചുഭേദമാക്കുക എന്നതിനേക്കാള്‍ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അവര്‍ അറിയിച്ചു.

'തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന രോഗികളുടെ അനുപാതം കുറയ്ക്കാനാണ് ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഭൂരിഭാഗം ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങള്‍ അപര്യാപ്തമാണ്. മതിയായ വെന്റിലേറ്റര്‍ സൗകര്യം ഇല്ലെന്നുള്ളത് ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.' ഡോ. മാത്ഷിഡിസോ മൊയിതി പറഞ്ഞു.

ആഫ്രിക്കയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച ആദ്യത്തെ മരണങ്ങളിലൊന്ന് സിംബാബ്വെയിലെ ഒരു പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്റേതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കാന്‍ വെന്റിലേറ്റര്‍ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത ജനസാന്ദ്രതയേറിയ പ്രദേശങ്ങളില്‍, ശുദ്ധമായ വെള്ളവും സോപ്പും ലഭിക്കാത്ത ഇടങ്ങളില്‍ വൈറസ് വ്യാപനം വളരെ വേഗത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്ക നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: Africa may be the next epic centre : WHO warns