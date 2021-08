കാബൂള്‍: അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളില്‍ താബിബാനെതിരേ പ്രതിഷേധം. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില്‍ അഫ്ഗാന്‍ പതാകയേന്തിയാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തെരുവിലിറങ്ങിയത്‌. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ നിരവധി പേര്‍ വെടിയേറ്റു മരിച്ചതായി മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

അഫ്ഗാന്‍ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിലടക്കം നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അടക്കമുള്ളവര്‍ അണിനിരന്നു. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പലരും മരിച്ചത് വെടിയേറ്റാണോ, വെടിവെപ്പിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടാണോ എന്നാകാര്യം വ്യക്തമല്ലെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു.

തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിന്റെ നിയന്ത്രണം ഞായറാഴ്ച ഏറ്റെടുത്തത് മുതല്‍ കടുത്ത മുഖമല്ല താലിബാന്‍ ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ കാട്ടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ശത്രുക്കള്‍ക്കെതിരെ പ്രതികാരം ചെയ്യില്ലെന്നും ഇസ്‌ലാമിക നിയമങ്ങള്‍ അനുശാസിക്കുംവിധം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുമെന്നും താലിബാന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. താലിബാന്‍ നല്‍കിയ ഉറപ്പുകള്‍ വിശ്വാസയോഗ്യമാണോ എന്ന് അഫ്ഗാനില്‍ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണം തെളിയിക്കുമെന്ന് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

Independence day protest in #kabul. Women and girls, men and boys screaming LONG LIVE #Afghanistan OUR NATIONAL FLAG IS OUR IDENTITY! They marched past #Taliban.#AfghanistanIndependanceDay🇦🇫 pic.twitter.com/kuzGMxuaLt