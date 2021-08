കാബൂള്‍: രാജ്യത്തെ അക്രമ സാഹചര്യങ്ങള്‍ അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളില്‍ മാറുമെന്ന് അഫ്ഗാന്‍ പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് ഗനി. നഗരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും അഷ്‌റഫ് ഗനി വ്യക്തമാക്കി.

താലിബാന്‍ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി താലിബാന്‍ കൂടുതല്‍ ക്രൂരരായി മാറിയെന്നും ഗനി പറഞ്ഞു. ഓണ്‍ലൈനയായി നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'താലിബാന്‍ സമാധാനം, അഭിവൃദ്ധി, പുരോഗതി എന്നിവ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങള്‍ക്ക് സമാധാനമാണ് വേണ്ടത്. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാരിനേയും ജനങ്ങളെയും കീഴ്‌പ്പെടുത്താനാണ് അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യുദ്ധക്കളത്തില്‍ സ്ഥിതി മാറുന്നില്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ അര്‍ത്ഥവത്തായ ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഏര്‍പ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ട്. ഇതിനായി രാജ്യവ്യാപകമായി ജനങ്ങള്‍ അണിനിരക്കണം' - പ്രസിഡന്റ് ഗനിയെ ഉദ്ധരിച്ച് എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലുടനീളം താലിബാന്‍ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ ഞായറാഴ്ച അഫ്ഗാന്‍ സേന നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ് അഷ്‌റഫ് ഗനിയുടെ പ്രസ്താവന.

അടുത്തിടെ കാണ്ഡഹാറിലെ വിമാനത്താവളത്തിന് നേരേയും താലിബന്‍ റോക്കറ്റാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. യുഎസ്, നാറ്റോ സേനകള്‍ അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങിയതോടെ രാജ്യത്തെ പല ജില്ലകളും കൂടുതല്‍ പ്രദേശങ്ങളും താലിബാന്‍ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അയല്‍ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ അതിര്‍ത്തികളും താലിബന്‍ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയിരുന്നു.

അഫ്ഗാന്‍ ദേശീയ സുരക്ഷാ വിഭാഗം നൂറുകണക്കിന് താലിബന്‍ തീവ്രവാദികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി നേരത്ത സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ ഇരുന്നൂറിലേറെ താലിബന്‍ തീവ്രവാദികളും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടുപ്രകാരം ഈ വര്‍ഷം ആദ്യ ആറ് മാസങ്ങളില്‍ താലിബാന്‍ നടത്തിയ വിവിധ ആക്രണമണങ്ങളിലായി 1677 സാധാരണക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 3644 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ആദ്യ ആറ് മാസത്തില്‍ താലിബാന്‍ ആക്രമണത്തില്‍ 1213 സാധാരണക്കാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1744 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് നേരെയുള്ള താലിബാന്റെ അക്രമണം 80 ശതമാനത്തോളം വര്‍ധിച്ചതായാണ് കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

