കാബൂള്‍: ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് സൈന്യത്തോടും താലിബാനോടും അപേക്ഷയുമായി അഫ്ഗാന്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് കര്‍സായി.

എന്റെ പെണ്‍കുട്ടികളോടൊപ്പം ഞാന്‍ കാബൂളിലുണ്ട്. ജനങ്ങള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കണമെന്നും അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും താലിബാനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. വീഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ ഹമീദ് കര്‍സായി വ്യക്തമാക്കി. വീഡിയോയില്‍ കര്‍സായിയോടൊപ്പം മൂന്ന് പെണ്‍കുട്ടികളെയും കാണാം. 2001 മുതല്‍ 2014 വരെ അഫ്ഗാന്‍ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു കര്‍സായി.

ജനങ്ങളോട് സംയമനം പാലിച്ച് വീടുകളില്‍ തന്നെ കഴിയണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച കര്‍സായി രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തോട് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തണമെന്നും അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.

In a message to the people, former president Hamid Karzai asks the govt forces and Taliban to protect the people. He asks the people to stay in their homes & remain calm.



Karzai says he and other political leaders will continue their efforts to solve the issues peacefully. pic.twitter.com/MIa2LKFtBL