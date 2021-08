കാബൂൾ: സുരക്ഷാസേനയെ വീണ്ടും താലിബാനെതിരേ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് ഗാനി വ്യക്തമാക്കി. ശനിയാഴ്ച രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ്യ തലസ്ഥാനവും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ സുപ്രധാന നഗരങ്ങളുമടക്കം രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശവും താലിബാൻ പിടിച്ചടക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

"നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സുരക്ഷാസേനയെ വീണ്ടും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണന. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗൗരവമേറിയ നടപടികൾ എടുക്കും." അഷ്‌റഫ് ഗാനി പറഞ്ഞു.

താലിബാനോട് ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറല്ലെന്ന സൂചനകൾ നൽകുന്നതാണ് ഗാനി സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കം.

താലിബാൻ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന സാചര്യത്തിൽ അഷ്‌റഫ് ഗാനി രാജിയ്‌ക്കൊരുങ്ങുന്നു എന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. രാജിക്കുശേഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിട്ട് കുടുംബത്തോടൊപ്പം മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് കടക്കാനൊരുങ്ങുകയാണെന്നും വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു.

Content Highlights: Remobilization of security and defense forces is our top priortiy says Ashraf Ghani