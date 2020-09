ദോഹ: താലിബാനും അഫ്ഗാന്‍ സര്‍ക്കാരും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ സമാധാന ചര്‍ച്ച ഖത്തറില്‍ ആരംഭിച്ചു. ദശലക്ഷകണക്കിന് പേര്‍ക്ക് ജീവനും സമ്പാദ്യവും നഷ്ടമായ രണ്ട് ദശകത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്‌ ചര്‍ച്ചയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

യുഎസിന്റെ പിന്തുണയോടെ നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ നിശ്ചയിച്ചതിലും ആറ് മാസം പിന്നിട്ടതിന് ശേഷമാണ് നടക്കുന്നത്. സമാധാന ചര്‍ച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറില്‍ പറഞ്ഞിരുന്ന തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ് ചര്‍ച്ച നീളാന്‍ കാരണം.

അഫ്ഗാനില്‍ അധിനിവേശം നടത്താന്‍ യുഎസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച 9/11 ആക്രമണത്തിന്റെ വാര്‍ഷികദിനത്തിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ചര്‍ച്ച നടക്കുന്നതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അല്‍ഖ്വയ്ദ തലവന്‍ ഒസാമ ബിന്‍ലാദന് അഭയമൊരുക്കിയ അഫ്ഗാനിലെ താലിബാന്‍ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് 2001-ല്‍ യുഎസ് അധിനിവേശം നടത്തിയത്.

യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക് പോംപിയോ സമാധാന ചര്‍ച്ചയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു. ദോഹയിലെ ഒരു ആഡംബര ഹോട്ടലിന്റെ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളിലാണ് ചര്‍ച്ച നടക്കുന്നത്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിച്ചാണ് ചര്‍ച്ച . അഫ്ഗാനില്‍ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിന്‍വലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപാണ് താലിബാനുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് മുന്‍കൈ എടുത്തത്.



