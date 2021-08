കാബൂള്‍ (അഫ്ഗാനിസ്താന്‍): കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപമുള്ള മുള്ളുവേലിക്കു മുകളിലൂടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ യു.എസ്. സൈന്യത്തിനു എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരുന്നു. അഫ്ഗാന്‍ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിന്റെ നിയന്ത്രണം താലിബാന്‍ പിടിച്ചെടുത്തിന് പിന്നാലെ ജനങ്ങള്‍ പരിഭ്രാന്തരായി രാജ്യംവിടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു ഈ സംഭവം.

ദിവസങ്ങള്‍ക്കുശേഷം പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശ്വാസം നല്‍കുന്ന വാര്‍ത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. കുഞ്ഞിനെ സുരക്ഷിതമായി മാതാപിതാക്കളെ തിരിച്ചേല്‍പ്പിച്ചതായി യു.എസ്. സേന സ്ഥിരീകരിച്ചു. രാജ്യം വിടുന്നതിനായി കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയ കുടുംബാണ് കുഞ്ഞിനെ സൈനികര്‍ക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തത്. കുഞ്ഞ് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് എത്തിയതായി യു.എസ്. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചതായി ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. കുഞ്ഞ് സുരക്ഷിതനായി ഇരിക്കുന്നതായും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കുഞ്ഞിന് ഉടന്‍ തന്നെ ചികിത്സ ആവശ്യമായി വന്നുവെന്ന് പെന്റഗണ്‍ വക്താവ് ജോണ്‍ കിര്‍ബി പറഞ്ഞു. വിമാനത്താവളത്തിന് അടുത്തുള്ള നോര്‍വീജിയന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച കുഞ്ഞ് പിന്നീട് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചേര്‍ന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കുട്ടിയെ കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതായും വൈദ്യസംഘത്തിന്റെ പരിചരണം കൊടുത്തതായും യു.എസ്. സേന വക്താവ് മേജര്‍ ജിം സ്റ്റെന്‍ഗര്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു. സേനയുടെ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണിത്. ഒഴിപ്പിക്കല്‍ പ്രവര്‍ത്തിയുടെ ഭാഗമായുള്ള വിഷമം പിടിച്ച സാഹചര്യങ്ങളില്‍ വേഗത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്-കുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കു കൈമാറിയത് സ്ഥിരീകരിച്ചശേഷം സ്റ്റെന്‍ഗര്‍ പറഞ്ഞു.

താലിബാനില്‍നിന്നു രക്ഷനേടുന്നതായി അഫ്ഗാനില്‍നിന്നുള്ള മാതാപിതാക്കള്‍ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിമാനത്താവളത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള മുള്ളുവേലിക്കപ്പുറത്തേക്ക് അവരെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 12,700 പേരെയാണ് അഫ്ഗാനില്‍നിന്ന് യു.എസ്. സൈന്യം ഒഴിപ്പിച്ചത്. അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാരെയും തിരികെ എത്തിക്കുമെന്ന് യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ഉറപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു. നിലവില്‍ അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍നിന്ന് മറ്റുരാജ്യങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നതിനുള്ള ഏക മാര്‍ഗം കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളം മാത്രമാണ്.

