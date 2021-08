കാബൂൾ: "ഒരിക്കൽക്കൂടി ജന്മനാടിനോട് വിടവാങ്ങുന്നു. ജീവനറ്റ ആത്മാവും എന്റെ ക്യാമറയും മാത്രമാണ് കൈമുതൽ..." പറയുന്നത് അഫ്ഗാൻ സിനിമാ സംവിധായികയും മാധ്യമപ്രവർത്തകയുമായ റോയ ഹൈദരി. താലിബാൻ ഭരണത്തിനു കീഴിൽ ജീവിക്കാൻ ഭയന്ന്‌ ജന്മനാടുപേക്ഷിച്ച് കടൽകടക്കാനൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങളിൽ ഒരാളാണവർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വിറ്ററിൽ റോയ പങ്കുവച്ച ഹൃദയഭേദകമായ കുറിപ്പും ചിത്രവും ലോകത്തെ ഒരിക്കൽക്കൂടി കണ്ണീരിലാഴ്ത്തുന്നു.

"സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ മുറുകെപ്പിടിക്കാൻ എന്നും എനിക്കെന്റെ വീടുവിട്ട് പോകേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽക്കൂടി മാതൃരാജ്യമുപേക്ഷിച്ച് ഓടുകയാണ്. ഒരിക്കൽക്കൂടി ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു.

ജീവനറ്റ ആത്മാവും എന്റെ ക്യാമറയും മാത്രമാണ് കടൽകടക്കാൻ കൂട്ടിനുള്ളത്. ഹൃദയഭാരത്തോടെ ജന്മനാടിന് വിട, വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുംവരെ..."

I left my whole life, my home in order to continue to have a voice. Once again,I am running from my motherland. Once again, I am going to start from zero.

I took only my cameras and a dead soul with me across an ocean. With a heavy heart, goodbye motherland.

Until we meet again pic.twitter.com/MI3H8lQ5e4