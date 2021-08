രാംസ്റ്റീൻ എയർബേസ്: അമേരിക്കൻ സേനയുടെ അഫ്ഗാൻ രക്ഷാദൗത്യത്തിനിടെ അഫ്ഗാൻ യുവതി പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. അമേരിക്കൻ സേനയുടെ അഫ്ഗാൻ രക്ഷാദൗത്യവിമാനം ജർമ്മനിയിലെ രാംസ്റ്റീൻ എയർ ബേസിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് യുവതി പ്രസവിച്ചത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ സേന ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൌണ്ടിൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o