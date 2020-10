കാബൂള്‍: സൈന്യം നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ അല്‍ ഖ്വയ്ദ നേതാവിനെ വധിച്ചതായി അഫ്ഗാന്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് വിഭാഗം അറിയിച്ചു.

അല്‍ ഖ്വയ്ദയുടെ ഉയര്‍ന്ന പദവിയിലുള്ള അബു മുഹ്‌സിന്‍ അല്‍ മസ്രിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇയാള്‍ ഈജിപ്ഷ്യന്‍ പൗരനാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. സെന്‍ട്രല്‍ ഗാസ്നി പ്രവിശ്യയില്‍ നടത്തിയ ഒപ്പറേഷനിടെയാണ് ഇയാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അതേസമയം ഓപ്പറേഷന്‍ കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

Breaking news : as a result of NDS special force unit operation in ghazni province an al-Qaida key member for Indian sub contanint, Abu Muhsen Almisry were killed pic.twitter.com/4fmWzA5T4e